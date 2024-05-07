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Президент Литви зробив неочікувану заяву щодо Китаю

Президент Литви зробив неочікувану заяву щодо Китаю

Президент Литви Ґітанас Науседа 

Відкриття торгового представництва з Тайванем стало причиною розриву між країнами.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що необхідно поліпшити відносини з Китаєм. На його думку, слід застосовувати формулювання "Тайбей", а не "Тайвань", щоб відповідати міжнародним стандартам. 

Про це пише Bloomberg.

"З боку Литви це може стати сигналом для нормалізації дипломатичних відносин з Китаєм", – зазначив Науседа.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін 5 травня прибув до Франції, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами. Це його перша поїздка до Парижа за два роки.  

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