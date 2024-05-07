Президент Литвы сделал неожиданное заявление по Китаю

Открытие торгового представительства с Тайванем явилось причиной разрыва между странами.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимо улучшить отношения с Китаем. По его мнению, следует применять формулировку "Тайбэй", а не "Тайвань", чтобы отвечать международным стандартам.
Об этом пишет Bloomberg.
"Со стороны Литвы это может стать сигналом для нормализации дипломатических отношений с Китаем", – отметил Науседа.
Напомним, президент Китая Си Цзиньпин 5 мая прибыл во Францию, начав свое турне по европейским странам. Это его первая поездка в Париж за два года.
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