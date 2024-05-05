Президент Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию

Лидер КНР прибыл во Францию и начнёт свое европейское турне.

Президент Китая Си Цзиньпин 5 мая прибыл во Францию, начав свое турне по европейским странам. Это его первая поездка в Париж за два года.

Как пишут СМИ, Си прибыл в Париж в 15.40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

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