Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції

Лідер КНР прибув до Франції і почне своє європейське турне.

Президент Китаю Сі Цзіньпін 5 травня прибув до Франції, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами. Це його перша поїздка до Парижа за два роки.

Як пишуть ЗМІ, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Сі Цзіньпін проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін від 5 до 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

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