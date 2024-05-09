Глава КНР прибыл с визитом в Венгрию

Китайский лидер Си Цзиньпин в ночь на 9 мая прибыл с визитом в Венгрию в рамках своего европейского турне.

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Об этом сообщает CGTN.

В сообщении указывается, что премьер-министр страны Виктор Орбан приехал с супругой лично встречать гостя в аэропорту Будапешта.

Это первый государственный визит главы КНР в Венгрию, который проходит в годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.

Депутат парламента Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Орбан стремится усилить экономические связи с Китаем, в частности, расширить участие страну в инициативе "Один пояс, один путь", а также в проектах модернизации железной дороги и финансировании нового нефтепровода, соединяющего ее с Сербией. .

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон заявил, что Китай обязался не продавать России какое-либо оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Литвы сделал неожиданное заявление по Китаю.

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