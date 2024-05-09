Глава КНР прибыл с визитом в Венгрию

Премьер Орбан приехал лично встречать гостя в аэропорту Будапешта.
Китайский лидер Си Цзиньпин в ночь на 9 мая прибыл с визитом в Венгрию в рамках своего европейского турне.
Об этом сообщает CGTN.
В сообщении указывается, что премьер-министр страны Виктор Орбан приехал с супругой лично встречать гостя в аэропорту Будапешта.
Это первый государственный визит главы КНР в Венгрию, который проходит в годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.
Депутат парламента Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Орбан стремится усилить экономические связи с Китаем, в частности, расширить участие страну в инициативе "Один пояс, один путь", а также в проектах модернизации железной дороги и финансировании нового нефтепровода, соединяющего ее с Сербией. .
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон заявил, что Китай обязался не продавать России какое-либо оружие.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Литвы сделал неожиданное заявление по Китаю.
Читайте также:
- КНР вложила сумасшедшие средства и теперь их теряет: заинтересован ли Китай в войне России против Украины
- Состоятся ли мирные переговоры с Россией: эксперт рассказал о возможных событиях после саммита в Швейцарии
- Си Цзиньпин пообещал "никогда не забыть" бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде