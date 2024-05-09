Синоптики оновили прогноз на 9 травня: як зміниться погода

Сьогодні, 9 травня, в Україні температура вдень сягатиме до +15...20°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не передбачається. Лише в Карпатах та Криму пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер північний, північно-східний, сягатиме швидкості 3-8 м/с. На півдні та Закарпатті очікується вдень +15...20°С.

У північних, східних, Полтавській та Черкаській облястях буде в межах +10...15°С.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме також +10...15°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть вдень +12...14°С.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. Середньомісячна температура повітря квітня у столиці становила 12,8°С, що на 2,8°С вище кліматичної норми. Цей місяць став третім найтеплішим за 144 роки спостережень.

Читайте також: