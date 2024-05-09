Росія атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збила ППО

Сили оборони вели боротьбу з ворожими дронами на Одещині.

Російські війська у ніч проти 9 травня атакували Україну безпілотниками "Шахед": ворог випустив 20 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим", – вказано в заяві.

В результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних безпілотників на Одещині.

До слова, напередодні військовий експерт Роман Світан висловив думку, що протягом кількох днів на Україну чекають повторні атаки такого ж рівня, що й у ніч проти 8 травня.

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