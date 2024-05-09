Россия атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО

Силы обороны вели борьбу с вражескими дронами в Одесской области.

Российские войска в ночь на 9 мая атаковали Украину беспилотниками "Шахед": враг выпустил 20 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 9 мая 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым", – указано в заявлении.

В результате боевой работы зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили 17 ударных беспилотников в Одесской области.

К слову, накануне военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что в течение нескольких дней Украину ждут повторные атаки такого же уровня, что и в ночь на 8 мая.

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