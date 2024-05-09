Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 травня склали 478 730 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 478 730 (+1300) осіб

танків ‒ 7429 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35)

артилерійських систем – 12340 (+23)

РСЗВ – 1058 (+1)

засоби ППО ‒ 793 (+1)

літаків – 349

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)

крилаті ракети ‒ 2192 (+41)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69)

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

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