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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупантів на нашій землі стало менше / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 травня склали 478 730 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 478 730 (+1300) осіб 
  • танків ‒ 7429 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) 
  • артилерійських систем –  12340 (+23) 
  • РСЗВ – 1058 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 793 (+1) 
  • літаків – 349 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+41)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) 
  • спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

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