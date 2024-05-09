Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 9 травня склали 478 730 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 478 730 (+1300) осіб
- танків ‒ 7429 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35)
- артилерійських систем – 12340 (+23)
- РСЗВ – 1058 (+1)
- засоби ППО ‒ 793 (+1)
- літаків – 349
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47)
- крилаті ракети ‒ 2192 (+41)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69)
- спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.
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