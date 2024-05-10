Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": данные Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 10 мая составили 479 710 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 980 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 10.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 479710 (+980) человек

танков ‒ 7434 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 14313 (+32)

артиллерийских систем – 12387 (+47)

РСЗО – 1062 (+4)

средства ПВО – 795 (+2)

самолетов – 349

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9826 (+51)

крылатые ракеты ‒ 2192

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 16691 (+73)

специальная техника ‒ 2031 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Читайте также: