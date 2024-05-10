Оккупанты били по Никополю: первые подробности

Обошлось без жертв и пострадавших.

Россияне вчера и ночью выпустили ударные беспилотники по Никополю.

Об этом сообщили в ОВА.

"Вечером и ночью российская армия целила по Никополю ударными дронами разных типов. По городу враг ударил пятью беспилотниками. Занялось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин", — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 мая российские захватчики снова атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-131/136" и ракетами.

Враг применил десять беспилотников с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области. Уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

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