Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: день, когда могут произойти самые приятные события

День мощой – и при этом спокойной – энергетики, когда могут произойти самые приятные – как ожидаемые, так и неожиданные – события.

Обостряется интуиция, благодаря чему человек может понять что-то очень важное как об окружающем его мире, так и о самом себе. Велика вероятность того, что можно будет таинственным образом исчезнувшего человека или пропавшую и считавшуюся потерянной вещь.

Овен

Особое внимание нужно обратить на сны, которые вы увидите нынешней ночью: в них – с большой долей вероятности – будет содержаться подсказка относительно того, как правильно поступить в непростой ситуации.

Телец

Настроение у вас сегодня оставит желать лучшего, но не стоит делать его заложником своих родных и друзей, ведь они – из-за хорошего к вам отношения – не смогут ответить аналогичным образом.

Близнецы

На работе нежелательно гнаться за всеми «зайцами» – то есть, делами – сразу, так вы, скорее всего, не доведете до ума ни одно из них, а вот выбрав одно – приоритетное – справитесь и со всеми остальными задачами.

Рак

Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит никому позволять повышать на себя голос или упрекать в чем-либо: учитесь отражать атаки недоброжелателей, тогда они поостерегутся на вас нападать.

Лев

Даже незначительная ссора с близким человеком, произошедшая в этот день, может перерасти в длительный конфликт, который будет очень сложно загладить – постарайтесь избежать подобного развития событий.

Дева

Решить важный профессиональный вопрос помогут старые связи: человек, с которым вы были знакомы в прошлом, теперь вращается в высших сферах, благодаря чему и сможет урегулировать любые разногласия.

Весы

Напряжение, которое вы можете испытывать с самого утра, необходимо снять любым доступным способом, а иначе оно негативным образом скажется не только на настроении, но и на делах.

Скорпион

Лучший способ достичь поставленной цели – активные действия: те, кто будет раскачиваться и раздумывать над каждым своим шагом, вряд ли смогут рассчитывать на серьезные результаты.

Стрелец

Помните, что стать одной из сторон конфликта сегодня – проще простого, а вот выйти из него без последствий – не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому желательно сдерживать эмоциональные порывы.

Козерог

Необходимо свести общение с окружающими к минимуму: критически настроенные люди могут стать причиной заниженной самооценки, что для вас – в отличие от многих других знаков – настоящая катастрофа.

Водолей

Почувствовав желание кого-нибудь уколоть или над кем-нибудь подшутить, сначала посчитайте до десяти и только потом доводить свое стремление до финала, но будет лучше, если вы откажетесь от него.

Рыбы

Чем закончится давно назревающий профессиональный конфликт, зависит только от вас: вместо того чтобы лезть в бутылку, поступите мудро – спустите ситуацию на тормозах.

Читайте также: