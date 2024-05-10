День ангела 10 мая: кого и как поздравлять с именинами

10 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 10 мая

10 мая 2024 поздравьте с именинами Василия, Кирилла, Лаврентия, Симона, Таисию.

Василий — в переводе с древнегреческого "царь". В детстве притягивает к себе искренностью. Во взрослом возрасте становится отличным руководителем, организатором, выбирая профессию очень тщательно.

Кирилл пришел из Древней Греции и переводится как "господин". В детстве хорошо развит интеллектуально. Во взрослом возрасте становится самостоятельным и целеустремленным.

Лаврентий – латинское имя, которое означает "житель города Лаврентий". В детстве очень любит спорить. Во взрослом возрасте стремится завоевать крепкое положение в обществе.

Симон — имя древнееврейского происхождения, переводится "Господом услышан". В детстве наполнен постоянным движением. Во взрослом возрасте уверен в себе.

Таисия – имеет древнеегипетское происхождение и означает "посвящённая Изиде". Уже в младенчестве отличается независимым характером. Во взрослом возрасте любознательная и рассудительная.

День ангела 10 мая – душевные поздравления в прозе

Народные приметы 10 мая / Фото: Unsplash

Не важно какое сегодня небо – голубое или пасмурное, дождливое или солнечное – главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

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Время караю, время светлых поздравлений – время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

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Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью.

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Именин в году твоих не мало, но я это знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлее!

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Пусть Ангел рядом будет навсегда, в минуты счастья, печали и отчаяния, в любой момент, чтобы с самого утра с тобой вставал и повсюду ходил следом, и помогал на жизненном пути, пусть освещает жизнь он белым светом и помогает исполнять мечты.

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