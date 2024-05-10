День ангела 10 травня: кого та як вітати з іменинами

10 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 травня

10 травня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Кирила, Лаврентія, Симона, Таїсію.

Василь — у перекладі з давньогрецької "цар". В дитинстві притягує до себе щирістю. В дорослому віці стає чудовим керівником, організатором, обираючи професію дуже ретельно.

Кирило — прийшло з Давньої Греції і перекладається як "пан". В дитинстві добре розвинений інтелектуально. В дорослому віці стає самостійним і цілеспрямованим.

Лаврентій — латинське ім'я, яке означає "житель міста Лаврентій". В дитинстві дуже любить сперечатися. В дорослому віці прагне завоювати міцне становище в суспільстві.

Симон — ім'я давньоєврейського походження, перекладається "Господом почутий". В дитинстві наповнений постійним рухом. В дорослому віці впевнений у собі.

Таїсія — має давньоєгипетське походження і означає "присвячена Ізіді". Вже в дитинстві відрізняється незалежним характером. В дорослому віці допитлива і розважлива.

День ангела 10 травня — душевні привітання в прозі

Народні прикмети 10 травня / Фото: Unsplash

Не важливо яке сьогодні небо—блакитне або похмуре, дощове або сонячне—головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе з іменинами. Зі святом! Вір в нього, і він буде завжди з тобою!

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Час короваю, час світлих поздоровлень—час, коли твій Ангел підлітає до тебе і міцно-міцно обіймає на честь цього особливого дняНехай він буде поруч, сьогодні, завтра і завжди! Вітаю тебе!

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Доброму Ангелу вінець, а Вам міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю.

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Іменин в році твоїх не мало, але я то знаю, сьогодні точно твій день! Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобоюНе переставай в нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світліше!

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Нехай Ангел поруч буде назавжди, у хвилини щастя, печалі і відчаю, у будь-який момент, щоб з самого ранку з тобою вставав і всюди ходив слідом, і допомагав на життєвому шляху, нехай висвітлює життя він білим світлом, і допомагає виконувати мрії.

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