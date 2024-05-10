Курс валют на 10 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными валюта выросла в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 10 мая. Доллар прибавил в цене 17 коп. Евро – 12 коп., а польский злотый – 6 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,55 грн (+17 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,43 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,88 грн (+6 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,30-39,80 грн
- "УкрСиббанк" – 39,25-39,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,30-39,90 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
- "УкрСиббанк" – 42,05-42,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20-43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
- "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,70-10,00 грн
Как сообщалось, на валютном рынке Украины – стабильность. Курс доллара замер. Эксперты прогнозируют стабильность валюты. На чем теперь можно заработать с мая по июль — читайте в материале ТСН.ua.