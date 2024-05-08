Курс валют на 9 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 9 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 9 копеек и составляет 39,38 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,38 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,31 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 (+1 коп.)

Ранее говорилось, что в течение этой недели (6-10 мая) курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 39,60–40,30 гривен за доллар.

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