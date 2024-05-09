Какому знаку Зодиака повезет 10 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 мая?

День, когда нужно пополнять запас энергии, необходимой ля жизни и работы. У каждого из нас свой способ запастись ей: кто-то должен отдыхать, что в пятницу вполне можно себе позволить, а кто-то предпочитает активный образ жизни – занятия спортом, продолжительные пешие прогулки. Поход в театр и общения с маленькими детьми – даже чужими – или домашними любимцами.

Рыбы

Рыбы могут получить профессиональное предложение, которое им будут позиционировать как исключительно выгодное. Подвоха ждать не стоит – оно действительно окажется таковым, поэтому звезды рекомендуют отвечать на него согласием. Однако торопиться не следует: нужно все хорошо обдумать, и только потом делать решительный шаг, тогда представители знака будут уверены в том, что все сделали правильно

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