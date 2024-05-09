Обстріли Харкова та області: в якому стані поранені діти, деталі від ОВА

Окупанти обстріляли з артилерії, мінометів та авіації близько 15 населених пунктів області.
Наразі в лікарнях Харкова перебувають троє з чотирьох дітей, які отримали поранення під час обстрілу 8 травня. Російські війська також обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в Харкові місцевості на території освітньої установи 8 травня було пошкоджено будівлю школи та багатоквартирні будинки. Постраждали семеро людей, серед яких опинилися і четверо дітей.
У якому стані поранені в Харкові діти
- 15-річний пацієнт перебуває в реанімації у стабільно важкому стані. Йому була проведена хірургічна обробка ран;
- 14-річний хлопець перебуває у важкому, але стабільному стані. Він переведений з операційної до реанімації:
- ще один 14-річний пацієнт перебуває в реанімації. Було видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку;
- 8-річна дівчинка отримала поверхневу травму і перебуває у стані середньої важкості. Дитина виписана на амбулаторне лікування.
Протягом доби російські війська також обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів Харківської області: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук’янці.
Так, ворог обстріляв с. Білий Колодязь Чугуївського району керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Було пошкоджено чотири приватні будинки, лікарню, авто.
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Голова ОВА додав, що з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району було евакуйовано 113 дітей з родинами.
За минулу добу ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили 16 ворожих атак, зокрема у районах Петропавлівки, Синьківки, Іванівки та Берестового Харківської області.
Нагадаємо, російські війська вдень 8 травня завдали удару по житловому району Харкова. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, зокрема 8-річна дівчинка та троє юнаків віком 14, 14 та 15 років.
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