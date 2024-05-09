Росіяни вдарили дроном по Миколаївщині: куди "прилетіло" (фото, відео)

Російські війська в ніч проти 9 травня атакували безпілотником Миколаївську область. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України.

В результаті влучання російського безпілотника по Миколаївському району було частково зруйновано двоповерхову будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайської громади.

На місці удару спалахнула пожежа на площі 200 кв. м. Надзвичайники ліквідували вогонь.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Наслідки удару дроном по Миколаївській області 9 травня / Фото: ДСНС України у Telegram

Ворог атакував дронами Миколаївщину: виникла пожежа (відео)

Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували Україну 20 безпілотниками. ППО збила більшість дронів у межах Одещини.

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