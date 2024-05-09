Росіяни вдарили дроном по Миколаївщині: куди "прилетіло" (фото, відео)

Внаслідок атаки було частково зруйновано двоповерхову будівлю.
Російські війська в ніч проти 9 травня атакували безпілотником Миколаївську область. Внаслідок влучання виникла пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України.
В результаті влучання російського безпілотника по Миколаївському району було частково зруйновано двоповерхову будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайської громади.
На місці удару спалахнула пожежа на площі 200 кв. м. Надзвичайники ліквідували вогонь.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували Україну 20 безпілотниками. ППО збила більшість дронів у межах Одещини.
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