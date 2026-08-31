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Росіяни влупили дроном по автівці з дітьми в одній з областей: які наслідки
Під час атаки РФ завдяки швидкій реакції батьків вдалося уникнути найгіршого, але діти потребували допомоги медиків.
Російські окупанти завдали удару дроном по цивільному автомобілю у Золочеві Харківської області. В машині перебувала родина з двома малолітніми дітьми.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Через атаку на авто з дітьми у Золочеві 7-річна дівчинка та 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Їхні батьки не постраждали.
На щастя, родина вчасно відреагувала на небезпеку та встигла залишити автомобіль.
Медики оглянули дітей і надали їм необхідну допомогу безпосередньо на місці.
Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по меморіальному забігу в Берестинському районі Харківщини. Через атаку загинули троє людей, зокрема поліцейський. Прокуратура розслідує справу за статтею про службову недбалість.