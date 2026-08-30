«Смерть ходила за ним по п’ятах»: дружина загиблого на забігу поліцейського зробила емоційне звернення до влади

Загиблий під час час забігу у Харківській області поліцейський / © Поліція Харківської області

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Дружина загиблого на забігу у Харківській області поліцейського Олексія — Вікторія Загваздіна — щемливо розповіла про свого коханого чоловіка. Окрім того, вона звернулася до місцевої влади із закликом не проводити масові заходи під час війни.

Про це жінка сказала у відеозверненні на сторінці у Facebook.

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«Смерть ходила за ним по п’ятах»: щемливі спогади дружини

«Моє серце розбите. Мені хочеться поділитися, тому що я дуже кохала свого чоловіка. Він був насправді дуже хорошою людиною, попри те, що їх (поліцейських — ред.) зараз ненавидять», — розповіла вона зі слізьми на очах.

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За її словами, чоловік хотів перейти в стрілецький батальйон поліції, але, як стверджує дружина загиблого, йому не дозволили цього зробити. Однак після численних спроб його все ж повинні були перевести. Він не дожив всього 2 дні до цього.

«Нам залишалося дожити 2 дні, і на наступному тижні він повинен був перевестися…Я втратила дитину через його роботу. Він був постійно на блокпостах та інших місцях. За цей місяць його мало не вбив „Шахед“. Зачепило нашу машину. А потім на тому блокпосту влетіла фура із п’яним водієм. Я не знаю, як тоді його не вбило. Смерть ходила по п’ятах за ним. Як жити далі — я не знаю. У мене померла сім’я. Серце — розбите», — поділилася Вікторія.

Жінка опублікувала щемливе відео зі своїм коханим чоловіком та підписала: «Я часто бачила фото у Фейсбуці полеглих поліцейських і так молилася, щоб ніколи цього не сталося з тобою, Льошо, кохаю більше життя».

РФ вдарила балістикою по забігу: серед загиблих — поліцейський

Поліція Харківської області повідомила, що під час ворожого обстрілу загинув поліцейський офіцер громади сектору превенції Берестинського РВП Олексій Загваздін, коли вранці 29 серпня війська рф завдали балістичного удару по селу цього району.

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Чоловік загинув під час виконання службових обов’язків. Внаслідок ворожого обстрілу Олексій отримав травми, несумісні з життям. Також постраждали цивільні — чоловік та жінка.

Старший лейтенант поліції Олексій Загваздін долучився до лав Національної поліції України в 2019 році. За роки служби він працював у підрозділах логістики, дізнання та превенції. Останнім місцем його служби став сектор превенції Берестинського РВП, де Олексій виконував обов’язки поліцейського офіцера громади.

«Він був відданим службі, відповідальним та сумлінним правоохоронцем, який щодня стояв на захисті людей та забезпечував їхню безпеку. Олексію назавжди залишиться 31 рік. Без чоловіка залишилася дружина, без сина — мати, без брата — сестра. До останньої миті він залишався вірним присязі, службі та своєму обов’язку», — пригадали у поліції області.

Нагадаємо, за даними прокуратури, на Харківщині Росія завдала удару по забігу, троє людей загинули. Забіг відбувався у пам’ять про загиблих Героїв України. Попередньо, російські окупанти застосували ракету «Іскандер-М».

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