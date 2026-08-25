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Росіяни обстріляли Ізюм: чимало поранених, серед них дитина
Через удар по Ізюму 25 серпня поранення дістала дитина.
Російські війська вдень обстріляли Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них — 16-річна дівчина.
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ще п’ятеро людей, зокрема 11-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес.
«Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Наслідки обстрілу
Журналісти «Новини.LIVE» показали кадри наслідків обстрілу Ізюма.
Нагадаємо, російські війська вранці 24 серпня обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки загинув 46-річний чоловік, ще дев’ятеро людей постраждали, серед них — 13-річна дівчинка. На місці працюють правоохоронці та профільні служби, які документують наслідки удару.