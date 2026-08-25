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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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48
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Росіяни обстріляли Ізюм: чимало поранених, серед них дитина

Через удар по Ізюму 25 серпня поранення дістала дитина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Російські війська вдень обстріляли Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них — 16-річна дівчина.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ще п’ятеро людей, зокрема 11-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес.

«Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Наслідки обстрілу

Журналісти «Новини.LIVE» показали кадри наслідків обстрілу Ізюма.

Нагадаємо, російські війська вранці 24 серпня обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки загинув 46-річний чоловік, ще дев’ятеро людей постраждали, серед них — 13-річна дівчинка. На місці працюють правоохоронці та профільні служби, які документують наслідки удару.

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