Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погоджується з пропозицією створити буферну зону на Донбасі, яку нібито передбачає спільний план України, США та Європейського Союзу. У Кремлі вкотре заявили, що вважають окупований Росією український регіон частиною своєї території.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ 25 серпня.

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Пєсков заявив, що Донбасом не можуть керувати «треті сторони»

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За словами речника російського президента, Кремль не допускає участі будь-якої іншої сторони в управлінні Донбасом, оскільки Росія незаконно оголосила українські території своїми «суб'єктами».

«Я б все-таки сказав, що Донбас є територією Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації... І навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ», — заявив Пєсков.

Росія також не відмовляється від продовження війни проти України. Пєсков заявив, що Москва нібито готова до мирного врегулювання, але за відсутності прийнятного для Кремля варіанта продовжуватиме так звану «спеціальну військову операцію».

«Росія продовжує залишатися відкритою для мирних способів врегулювання, але за відсутності таких способів ми продовжуємо сво», — сказав речник Кремля.

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Ба більше, Пєсков знову висловив упевненість у перемозі Росії у війні, зазначивши, що її досягнення залежатиме від подальшого розвитку ситуації.

Нагадаємо, Україна спільно з представниками США та європейськими чиновниками розробила новий пакет пропозицій щодо припинення російсько-української війни. План передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ від нинішньої лінії фронту та створення буферної зони, повідомило видання The Times.

А раніше в Кремлі влаштували істерику через удари України. Той самий речник Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжить завдавати ударів по Україні у відповідь на атаки по об’єктах своєї комерційної інфраструктури.

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