Меланія Трамп часто зникає з Білого дому: чим вона займається насправді

Куди зникає Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Часті зникнення першої леді США Меланії Трамп із публічного простору та Білого дому нарешті отримали пояснення. У той час як у соцмережах через її тривалу відсутність уже почали поширювати конспірологічні теорії про «двійника», колишня заступниця прессекретаря Білого дому Сара Метьюз розкрила реальні причини зникнень Меланії Трамп.

Про це пише Unilad.

Реклама

Куди постійно зникає Меланія Трамп

Під час подкасту On Sunday with Jack Cocchiarella від MeidasTouch, Метьюз поділилася цікавою деталлю про свій досвід роботи в адміністрації до відставки після подій 6 січня. Вона розповіла, що за час роботи бачила багатьох посадовців і Дональда Трампа також, однак ніколи не бачила в Білому домі Меланію Трамп.

Реклама

«Я ніколи не зустрічалася з першою леді, хоча я була заступником речника президента під час його передвиборчої кампанії та в Білому домі. І я думаю, що це досить показово. Це підсумовує все, що було відомо, що її просто немає поруч, і вона не хотіла бути поруч».

На думку інсайдерки, справа зовсім не в завантаженості, а в тому, що перша леді просто не прагне перебувати в центрі уваги.

Аналіз публічних графіків свідчить, що після початку другого терміну Дональда Трампа Меланія з’являлася на людях у середньому раз на шість днів, а влітку цей показник узагалі знизився до одного разу на 12 днів.

Щоправда, після 38-денної паузи вона повернулася до публічності, з’явившись на заході у четвер, 20 серпня, і пожартувавши з приводу чуток про своє зникнення.

Реклама

«Добрий день. Я чула, що ви сумували за мною. Я тут», — сказала Меланія Трамп днями.

Це був її перший вихід у світ після фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, що відбувся 19 липня. Офіційно ж перерву пояснювали фокусом першої леді на сторонніх ініціативах — зокрема на добробуті дітей, освіті та технологіях у межах платформи Fostering the Future.

Окрім цього, офіс першої леді оприлюднив заяву, де пояснювалося, що вона активно займається питанням повернення українських дітей, розлучених із сім’ями через війну.

У заяві за 17 серпня йшлося про таке:

Реклама

«На сьогодні зусилля першої леді Меланії Трамп сприяли возз’єднанню 34 дітей та сімей з моменту написання нею „Мирного листа“ президенту Росії Володимиру Путіну».

Сама перша леді США так прокоментувала повернення депортованих до РФ українських дітей додому:

«Немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання матері з її дитиною після тривалого періоду. Ми з моїм представником зосереджені на тому, щоб допомогти сприяти наступному возз’єднанню людей, які були розлучені зі своїми близькими через війну між Україною та Росією».

Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним

Нагадаємо, зусилля першої леді США Меланії Трамп, за даними The Telegraph, допомогли повернути понад два десятки українських дітей до їхніх сімей після примусового вивезення до Росії.

Вона особисто комунікувала з диктатором Володимиром Путіним, зокрема, написавши йому листа та провівши розмову, яка сприяла звільненню частини переміщених неповнолітніх. Офіс першої леді взяв це питання під своє керівництво, обійшовши традиційні дипломатичні канали Держдепартаменту.

Водночас Київ кваліфікує масову депортацію тисяч дітей як воєнний злочин і геноцид за визначенням ООН, що також стало підставою для ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. У виданні зазначають, що позиція пані Трамп вплинула і на її чоловіка, президента США Дональда Трампа, спонукавши його зайняти жорсткішу позицію та критично ставитися до заяв Москви про мир на тлі триваючих бомбардувань.

Новини партнерів