У Путина нагло ответили Украине относительно Донбасса — заявление Пескова

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не соглашается с предложением создать буферную зону на Донбассе, которую якобы предусматривает общий план Украины, США и Европейского Союза. В Кремле в очередной раз заявили, что считают оккупированный Россией украинский регион частью своей территории.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ 25 августа.

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Песков заявил, что Донбассом не могут руководить «третьи стороны»

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По словам спикера российского президента, Кремль не допускает участия какой-либо другой стороны в управлении Донбассом, поскольку Россия незаконно объявила украинские территории своими «субъектами».

«Я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации… И вряд ли какая-нибудь третья сторона может заниматься управлением регионами РФ», — заявил Песков.

Россия тоже не отказывается от продолжения войны против Украины. Песков заявил, что Москва якобы готова к мирному урегулированию, но при отсутствии приемлемого для Кремля варианта будет продолжать так называемую «специальную военную операцию».

«Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но при отсутствии таких способов мы продолжаем свое», — сказал спикер Кремля.

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Более того, Песков вновь выразил уверенность в победе России в войне, отметив, что ее достижение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Напомним, Украина совместно с представителями США и европейскими чиновниками разработала новый пакет предложений по прекращению российско-украинской войны. План предполагает прекращение огня, взаимный отвод войск от нынешней линии фронта и создание буферной зоны, сообщило издание The Times



А ранее в Кремле устроили истерику из-за ударов Украины. Тот же спикер Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит наносить удары по Украине в ответ на атаки по объектам своей коммерческой инфраструктуры.

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