Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі

Росія атакувала Ізюм

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Російські війська увечері, 17 серпня завдали удару по місту Ізюм у Харківській області, внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомили в Ізюмській МВА.

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За попередніми даними, окупанти застосували дві керовані авіаційні бомби. Удари зафіксували неподалік центральної частини міста та в його північно-західному районі.

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Внаслідок атаки пошкоджень зазнали скління та покрівлі кількох приватних житлових будинків.

За наявною на цей час інформацією, внаслідок російського удару постраждали четверо людей. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Відомо про двох загиблих.

Ми раніше інформували, що армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю.

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