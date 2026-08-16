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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
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1 хв

РФ атакує один з обласних центрів: по всьому місту пожежі

Армія РФ здійснила масовану атаку ударними БпЛА по Сумах, спричинивши руйнування в житловому секторі та масштабні пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Сумах

Удар по Сумах

Пізно ввечері 16 серпня російські війська запустили свої ударні дрони по Сумах.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров і в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

«Суми. Масована атака російських ударних БпЛА, попередньо — реактивного типу», — повідомив голова ОВА.

Унаслідок атаки зафіксовані влучання у житловому секторі та по обʼєктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі. Інформація щодо постраждалих зʼясовується.

На момент публікації новини атака тривала.

«Зберігається висока загроза. Наші захисники неба працюють над знищенням ворожих цілей», — зазначив Григоров.

Нагадаємо, що на Сумщині Росія вбила молоду пару, дівчина загинула незадовго до дня народження.

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