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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила КАБами по Изюму: есть пострадавшие

Удары зафиксировали недалеко от центральной части города.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Россия атаковала Изюм

Россия атаковала Изюм

Российские войска вечером, 17 августа нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области, в результате атаки пострадали.

Об этом сообщили в Изюмской МВА.

По предварительным данным, оккупанты применили две управляемые авиационные бомбы. Удары зафиксировали недалеко от центральной части города и в его северо-западном районе.

В результате атаки повреждения получили остекление и кровли нескольких частных жилых домов.

По имеющейся в настоящее время информации, в результате российского удара пострадали четыре человека. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по городу Изюм. в Харьковской области. Известно о двух погибших.

Мы ранее информировали, что армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью.

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