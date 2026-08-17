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Россия ударила КАБами по Изюму: есть пострадавшие
Удары зафиксировали недалеко от центральной части города.
Российские войска вечером, 17 августа нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области, в результате атаки пострадали.
Об этом сообщили в Изюмской МВА.
По предварительным данным, оккупанты применили две управляемые авиационные бомбы. Удары зафиксировали недалеко от центральной части города и в его северо-западном районе.
В результате атаки повреждения получили остекление и кровли нескольких частных жилых домов.
По имеющейся в настоящее время информации, в результате российского удара пострадали четыре человека. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по городу Изюм. в Харьковской области. Известно о двух погибших.
Мы ранее информировали, что армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью.