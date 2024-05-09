"Евровидение-2024": представительницу Израиля прямо на сцене освистала публика

Впрочем, были и те, кто поддержал исполнительницу.

На сцену международного песенного конкурса "Евровидение-2024" с обновленной композицией после ряда скандалов вышла израильская представительница Эден Голан.

Так, певица ошеломила исполнением песни Hurricane. В то же время, ее мощный голос сопровождался чувственным номером и большим количеством дыма. Так, артистка начинает выступление в подсвечивающейся арке, а затем в белом длинном платье выходит наружу со своим шоу-балетом.

Эден Голан на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Эден Голан на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Интересно, что еще на этапе одобрения заявок в конкурсной песне исполнительницы организаторы обнаружили политический подтекст, касающийся войны Израиля и ХАМАС, что противоречит правилам конкурса. Потому певица переписала композицию и выпустила обновленную версию, которую и услышали сегодня еврофаны. Тем не менее, если одна половина фанатов поддержала артистку, то остальная половина была возмущена появлением певицы на сцене, поэтому сопровождали ее со сцены под свист. Особенно против выступления израильской представительницы выступали палестинцы. К слову, незадолго до начала Евровидения-2024 под стенами Malmo Arena состоялась пропалестинская акция, где демонстранты активно протестовали против участия Израиля в конкурсе.

Эден Голан на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Митинг палестинцев перед вторым полуфиналом Евровидение 2024 / Фото: Associated Press

Митинг палестинцев перед вторым полуфиналом Евровидение 2024 / Фото: Associated Press

Митинг палестинцев перед вторым полуфиналом Евровидение 2024 / Фото: Associated Press

Также в этом году Эден Голан подвергли критике из-за противоречивой биографии, ведь она проживала в РФ и даже выступала в оккупированном Крыму. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения она вернулась в Израиль, хотя публично и не выразила свою четкую позицию в войне.

Кстати, недавно громкий скандал разразился вокруг выступавшего на открытии "Евровидения-2024" певца Эрика Сааде. Его обвинили в политическом жесте, запрещенном во время конкурса.

Тем временем сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следим за ходом событий на Евровидении-2024 и первыми сообщим, кто же попадет в грандиозный финал конкурса.

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