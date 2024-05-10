"Євробачення-2024": стали відомі імена всіх фіналістів конкурсу

Щойно у Мальме, Швеція, відгримів другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Наживо з Malmö Arena свої виступи показали 16 конкурсантів. З них лише 10 вдалося вибороти шанс потрапити до фіналу. Так, за результатами глядацького голосування, фіналістами "Євробачення-2024" стали: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія, Вірменія.

Також за музичну першість боротимуться фіналісти першого півфіналу "Євробачення-2024": Сербія, Словенія, Португалія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Грузія на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Зазначимо, у фіналі свої таланти демонструватимуть одразу 26 країн-учасниць. Так, до 20 фіналістів з двох півфіналів додається минулорічна країна-переможець Швеція та представники "великої п'ятірки" – Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція. Вже у цю суботу, 11 травня, всі конкурсанти вийдуть на головну сцену та позмагаються за визнання та кришталевий кубок "Євробачення-2024".

До речі, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу "Євробачення-2024". У матеріалі вже можна переглянути найцікавіші моменти, які трапилися протягом конкурсу.

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