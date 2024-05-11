Коваленко озвучив підсумки першої доби наступу росіян на Харківщину

Російська армія 10 травня намагалася прорвати оборону на Харківщині. Водночас, понад 2 роки тому, 24 лютого 2022 року російські воїнкори писали "Харків НАШ". У той момент, коли російські механізовані колони були спалені на під'їзді до міста мільйоннику і лише окремі підрозділи змогли пробитися до передмістя, де їх успішно анігілювали.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Сьогодні, на жаль, я побачив дуже схожу реакцію, але не так від росіян, як від внутрішнього інформаційного простору та середовища, яке кілька місяців поспіль пояснювали, що окупанти готують криваві імітації епічного наступу на Харків, для відволікання уваги та відтягування наших сил зі сходу і коли ці процеси почалися, істерічки, що підігріваються російською пропагандою, заволали "Почалося", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що задовго до 10 травня нас попереджали про загрозу активізації у прикордонній зоні диверсійно-терористичної діяльності РФ.

"Також попереджали про каталізацію обстрілів і особисто я звертав увагу на те, що у групи військ "Північ" показово високий рівень штатної комплектації артилерією, що говорило про концентрацію засобів терору прикордонної зони арт-системами. І, неймовірно, саме це розпочалося 10 травня – масований артилерійський обстріл! Хто б міг подумати", - написав він.

Коваленко додав, те, що зараз відбувається у Харкові - це банальна калька рейдів на територію Росії.

Нагадаємо, ворог зараз посилив наступальні дії в районі Куп’янська, Бахмутянський напрямок.

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