Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 11 травня склали 485 030 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1320 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 48 030 (+1320) осіб

танків ‒ 7449 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40)

артилерійських систем – 12442 (+55)

РСЗВ – 1064 (+2)

засоби ППО ‒ 796 (+1) ,

літаків – 349

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42)

крилаті ракети ‒ 2193 (+1)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64)

спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)

Раніше керівництво Легіону "Свобода России" закликали російських військових передавати інформацію про командирів "мʼясників", які не жаліють особовий склад заради карʼєрного росту та нагород.

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