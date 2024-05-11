Якщо РФ захопить Часів Яр: експерти спрогнозували наслідки

Російські окупанти, ймовірно, готують нові спроби прориву до Часового Яру.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

ISW називає "тактично значущими" просування окупантів, які просто відсувають лінію фронту на деяку відстань без забезпечення основних цілей або значного збільшення шансів на забезпечення основних цілей.

"Захоплення Часового Яру змістило б лінію фронту далі на захід і створило б великий і придатний для оборони російський виступ, з якого російські війська могли б розпочати подальші наступальні операції на північ, захід або південь. Можливе захоплення Росією Часового Яру не призведе до колапсу української східної лінії, але змінить конфігурацію лінії фронту до такої міри, яка створить набагато сприятливіші умови для майбутніх наступальних операцій Росії проти українського поясу, що пролягає від Слов'янська до Костянтинівки і складають кістяк оборони України на Донбасі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не зробили жодного підтвердженого просування. Українські сили відбили російські атаки на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та біля Виїмки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 травня попереджав, що російське Південне угруповання військ (наразі дислокується між Сіверськом і районом Мар’їнки) перегруповується для підготовки до нових спроб прориву до Часового Яру.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк стверджує, що втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення" у війні.

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