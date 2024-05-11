Если РФ захватит Часов Яр: эксперты спрогнозировали последствия

Российские войска, скорее всего, готовят новые попытки прорыва к Часовому Яру.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

ISW называет "тактически значимыми" продвижение оккупантов, которые просто отодвигают линию фронта на некоторое расстояние без обеспечения основных целей или значительного увеличения шансов на обеспечение основных целей.

"Захват Часового Яра сместил бы линию фронта дальше на запад и создал бы большое и пригодное для обороны российское выступление, с которого российские войска могли бы начать дальнейшие наступательные операции на север, запад или юг. Возможное захват Россией Временного Яра не приведет к коллапсу украинской восточной линии, но изменит конфигурацию линии фронта до такой степени, которая создаст гораздо более благоприятные условия для предстоящих наступательных операций России против украинского пояса, пролегающего от Славянска до Константиновки и составляющих остов обороны Украины на Донбассе", — говорится в отчете.

Напомним, по данным Генштаба, российские войска продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинские силы отразили российские атаки восточнее Северского вблизи Верхнекаменского и возле Выемки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 мая предупреждал, что российская Южная группировка войск (в настоящее время дислоцируется между Северском и районом Марьинки) перегруппировывается для подготовки к новым попыткам прорыва в Часов Яр.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения" в войне.

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