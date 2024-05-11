У США зробили тривожну заяву про наступ Росії на Харків

Сполучені Штати Америки очікую, що агресорка Росія посилить свій наступ в Україні. Зокрема, на Харків та області. Втім, Вашингтон сумнівається у значних територіальних здобутках Москви.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Радіо Свобода".

З його слів, наступ російської армії на Харківському напрямку був очікуваним. США співпрацювали з Україною, щоб допомогти до нього підготуватися.

"Цілком можливо, що Росія продовжить просування найближчими тижнями, але ми не очікуємо значних територіальних проривів, і з часом допомога з боку США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", - наголосив Кірбі.

Представник Білого дому висловив думку, що Москва може збільшити інтенсивність атак на цій ділянці фронту найближчими тижнями з метою "створення буферної зони вздовж українського кордону". Втім, додав він, "США забезпечують Україну необхідним, щоб відбити ці атаки".

"Можливо, росіяни готуються до більш масштабного наступу на Харків. Є тривожні ознаки того, що Росія готується застосувати далекобійний вогонь у межах досяжності Харкова. Вони б не стали цього робити, якби не думали про напад безпосередньо на місто", - заявив Кірбі.

Ситуація біля Харкова

Напередодні, в українському Міністерстві оборони повідомили, що зранку 10 травня армія РФ намагалася прорвати оборону на Харківщині. Відбувся бій. ЗСУ задіяли резерви.

Президент Володимир Зеленський прокоментував наступ російської окупаційної армії в Харківській області, де ворог намагається розширити операції проти України, та заявив про посилення оборони на цих напрямках.

Тим часом в ISW розповіли, які селища окупували росіяни на цій ділянці фронту. Зокрема, геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту.

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