Росія наступає на Харківщині: тривають бої, евакуація жителів, що каже Зеленський

Російська армія спробувала прорвати кордон на Харківщині. В одному з районі області розпочалася евакуація населення.

Російські війська 10 травня почали свій наступ у Харківській області – про ці плани ворога військово-політичне керівництво знало заздалегідь. Вранці Сили оборони України відбили спроби прориву росіян і зараз в області тривають інтенсивні бої. З деяких районів Харківщини оголошено евакуацію населення.

Все про наступ РФ на Харківську область, чи є загроза наступу на Харків, – читайте на ТСН.ua.

Наступ на Харківщині

Рано-вранці 10 травня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині, повідомило Міноборони України. Ворожі атаки були відбиті, тривають бої різної інтенсивності.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога", – зазначили в Міноборони.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про "безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон" та посилення ворожих обстрілів на північному напрямку. Передусім, загарбники б’ють по місту Вовчанськ на Харківщині.

Синєгубов наголосив, що ЗСУ впевнено тримають позиції – не втрачено жодного метра. А угруповання противника не становить загрози для самого Харкова.

"Його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов’язки", – вказав голова ОВА і закликав жителів прикордонних населених пунктів бути в укриттях під час небезпеки.

У DeepState повідомили про ситуацію на Харківщині

Про активізацію окупантів у районі Харківщини повідомили також аналітики ресурсу DeepState. Усе розпочалося зі щільних обстрілів прикордонних населених пунктів області. Ворог також активно застосовує системи РЕБ та БПЛА.

За даними DeepState, російські війська намагаються заходити та закріплятися в низці населених пунктів уздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Ворога також намагається зайти в населені пункти Гатище-Плетенівка. Головні сили загарбників зараз – піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вказаних населених пунктів росіяни рухатися не наважуються. Аналітики не виключають, що ворог чекає на задіяння основних сил.

"Наявних ресурсів, які задіяв ворог на даний момент, не вистачить для глибокого просування. Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо, скільки основних сил він готовий задіяти для даного маневру", – йдеться в повідомленні DeepState.

Окрему увагу там звернули на відрізок Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Повідомляється, що ворог заздалегідь намагався насичувати військами села, зокрема, село Пильна.

Мапа DeepState з наступальними діями ворога на Харківщині 10 травня

Аналітики також повідомили про один з наслідків наступальних дій росіян на північних кордонах Харківщини. Так, Сили оборони України спалили три одиниці ворожої техніки на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове. Противник в це момент рухався з боку Пильного.

ЗСУ спалили російську техніку на Харківщині 10 травня / Мапа: DeepState

Евакуація на Харківщині

В Харківській області відбувається евакуація населення з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів, повідомив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі. Усе через потужні обстріли міста, яких ще на бачили місцеві жителі. Від ночі ворог запускає КАБи, гатить з артилерії та з РСЗВ.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", – розповів очільник військової адміністрації.

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів поки немає, але відомо про масові руйнування.

Дії ворога – прогнозовані

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Мережі, що такі дії російської армії – прогнозовані.

"Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає", – наголосив Коваленко.

Він також попередив про появу великої кількості вкидів щодо "захоплення Харкова".

Зеленський підтвердив наступ РФ на Харківщині

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали наступ на Харківщині:

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією".

За словами Зеленського, військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу.

"Важливо, що вони (росіяни – ред.) можуть збільшувати і підтягувати ще сили на цьому напрямку, це факт. Але наші військові, військове командування розраховували сили для того, щоб зустріти вогнем ворога", – запевнив президент.

Президент Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua/facebook

Наступ на Харків: чи є загроза – оцінки влади, військових та експертів

Напередодні, а саме 8 травня, Синєгубов інформував, що росіяни створюють певне угруповання військ у Курській області, що межує з Харківською, і – про готовність до потенційних ворожих ударів.

Посадовець повідомляв, що окупанти відновили активні штурмові дії на східному напрямку на Харківщині, але вони були безуспішними. На півночі загарбники створювали угруповання військ для ймовірного удару чи то з півночі, чи то з інших територій.

"Ми вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими й протидіяти тим викликам, які можуть бути", – зазначав Синєгубов 8 травня.

Командир спецпідрозділу ГУР "Кракен" Костянтин Немічев раніше висловив думку, що російська армія спробує атакувати Харків у середині травня. Однак зараз місто захищене набагато сильніше, ніж у лютому 2022 року.

"Вони (окупанти – ред.) можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 км", – оцінив Немічев.

Він також звернув увагу, що Харків має три лінії укріплень і повну бригаду, щоб зупинити росіян.

Щодо оцінок експертів, то ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що для наступу на Харків з боку Куп’янська ворогу треба форсувати річку Оскіл та перейти на правий берег. Зробити це буде дуже складно.

"Від Куп'янська до Харкова ще треба добратися. Цілком можливо, що буде спроба вийти на узбережжя річки Оскіл на Куп'янському напрямку, це може бути спроба вийти на Куп'янськ-Вузловий – це залізниця, яку ми використовуємо як логістичний шлях", – припустив Гетьман.

Він зазначив, що на переконання українських військових, цей водний бар’єр стане непрохідним для росіян.

На думку командира 92-ї ОМБр полковника Павла Федосенка, російські війська можуть за кілька тижнів бути в Харкові, а також у Дніпрі і Кривому Розі, якщо українські війська не битимуться за Костянтинівку та Дружківку на Донеччині. До слова, цей полковник допомагав звільнити Харківську область у вересні 2022 року.

"Всі знають, що якщо ми не будемо битися за Костянтинівку та Дружківку [ймовірна наступна ціль Росії], російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі через кілька тижнів", – вказав комбриг.

Він також оцінює, що з імовірністю 70% Росія може окупувати решту Донбасу.

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