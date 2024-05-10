ДРГ пробували прорвати кордон на півночі: чи є загроза наступу на Харків – ОВА

Окупаційні війська Росії посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ у Харківській області.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що Збройні сили впевнено тримають позиції – не втрачено жодного метра. А угруповання противника не становить загрози для Харкова.

"Його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки", - додав Синєгубов.

Він також закликав цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях під час небезпеки.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що такі дії окупантів прогнозовані.

"Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає", - підреслив він.

Лейтенант Коваленко також зазначив, що зараз буде багато вкидів щодо "захоплення Харкова".

Нагадаємо, командир "Кракена" розповів, що РФ спробує атакувати Харків – чи готове місто до відбиття наступу ворога.

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