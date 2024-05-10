"Російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі": комбриг попередив про загрозу

Полковник Павло Федосенко вважає, що з імовірністю 70% Росія може окупувати решту Донбасу.

Якщо українські війська не битимуться за Костянтинівку та Дружківку на Донеччині, то через кілька тижнів російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі.

Про це командир 92-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Федосенко заявив у розмові з The Economist.

У публікації видання йдеться, що зараз на кону стоїть не територіальна цілісність України, а її виживання. І вирішальне значення має уповільнення російських військ на Донбасі.

У статті наведені слова полковника Федосенка, який допомагав звільнити Харківську область у вересні 2022 року, а зараз веде бої приблизно за 350 км на південний схід від Бахмута.

"Всі знають, що якщо ми не будемо битися за Костянтинівку та Дружківку [ймовірна наступна ціль Росії], російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі через кілька тижнів", – вважає комбриг.

На його думку, з імовірністю 70% Росія може окупувати решту Донбасу. Питання в тому, скільки часу це може зайняти і скільки шкоди може бути завдано Україна цим процесом.

До слова, командир спецпідрозділу ГУР "Кракен" Костянтин Немічев висловив думку, що РФ знову спробує атакувати Харків у середині травня, однак він переконаний – окупантам не вдасться підійти до міста.

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