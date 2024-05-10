Загарбники атакують Україну безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 10 травня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що безпілотники атакують Україну з півдня.

"Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дронами по Харківщині, в ОВА назвали місце "прильоту".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Херсонську область, в ОВА розповіли про наслідки.

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