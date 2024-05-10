Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники атакують Україну безпілотниками: мапа тривог

Загарбники атакують Україну безпілотниками: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Ворожі БпЛА атакують Україну з півдня.

Російські загарбники в ніч проти 10 травня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, що безпілотники атакують Україну з півдня.

"Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дронами по Харківщині, в ОВА назвали місце "прильоту".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Херсонську область, в ОВА розповіли про наслідки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація