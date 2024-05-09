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Росіяни вдарили дронами по Харківщині: в ОВА назвали місце "прильоту"

Росіяни вдарили дронами по Харківщині: в ОВА назвали місце "прильоту"

Російський дрон "Ланцет" / Фото: Вікіпедія

Внаслідок ударів пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль.

Російські війська вдень 9 травня завдали п’ять ударів дронами "Ланцет" по місту Дергачі на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 14:15 в Дергачах Харківського району російськими БПЛА "Ланцет" завдано п’ять ударів – влучання в непрацюючу АЗС", – написав голова військової адміністрації в Мережі.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено устаткування автозаправної станції та цивільне авто, яке було неподалік.

Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом попередньої доби окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області. Зокрема, після обстрілу самого Харкова зараз у лікарні перебувають троє поранених дітей.

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