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Россияне ударили дронами по Харьковщине: в ОВА назвали место "прилета"

Россияне ударили дронами по Харьковщине: в ОВА назвали место "прилета"

Российский дрон "Ланцет" / Фото: Википедия

В результате ударов повреждены оборудование АЗС и гражданский автомобиль.

Российские войска днем 9 мая нанесли пять ударов дронами "Ланцет" по городу Дергачи Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 14:15 в Дергачах Харьковского района российскими БПЛА "Ланцет" нанесено пять ударов – попадание в неработающую АЗС", – написал глава военной администрации в Сети.

В результате вражеской атаки было повреждено оборудование автозаправочной станции и гражданское авто, которое было  неподалеку.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, за предыдущие сутки оккупанты обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области. В частности, после обстрела самого Харькова сейчас в больнице находятся трое раненых детей.

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