Обстрел Купянска со стороны РФ: погиб мужчина (фото)

Удар Россия нанесла около 10:15 из артиллерии.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине. В результате террористической атаки погиб местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как стало известно, удар РФ нанес около 10:15 с артиллерии. Под обстрелом был Купянск. В результате террористической атаки ранения получила 48-летняя женщина, она госпитализирована.

"Кроме того, от взрывной травмы в больнице скончался 51-летний мужчина. Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали последствия очередного военного преступления России", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что возле Временного Яра РФ понесла серьезные потери.

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