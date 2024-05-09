Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций.

Президент подписал указ №314 о назначении Александра Трепака командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Александр Трепак – Герой Украины, был командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения, позже назначен начальником штаба – заместителем командующего Силами специальных операций ВСУ.

Предыдущим указом №313 Зеленский уволил с должности командующего ССО Сергея Лупанчука, назначенного на нее 3 ноября 2023 года.

Справка: Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.

Кроме того, 9 мая Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.

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