Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій.

Президент підписав указ №314 про призначення Олександра Трепака командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Олександр Трепак – Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу – заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Попереднім указом №313 Зеленський звільнив з посади командувача ССО Сергія Лупанчука, який був призначений на неї 3 листопада 2023 року.

Довідка: Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Крім того, 9 травня Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.

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