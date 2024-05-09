Обстріл Куп'янська з боку РФ: загинув чоловік (фото)

Удар Росія завдала близько 10:15 з артилерії.

Російські окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок терористичної атаки загинув місцевий мешканець.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Як стало відомо, удар РФ завдала близько 10:15 з артилерії. Під обстрілом був Куп’янськ. Внаслідок терористичної атаки поранення отримала 48-річна жінка, її ушпиталено.

“Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували наслідки чергового воєнного злочину рф”, - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що біля Часового Яру РФ зазнала серйозних втрат.

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