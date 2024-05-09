Існує прихований Всесвіт: вчені знають, як це з'ясувати

Фізики вважають, що існує ще багато елементарних частинок, які приховані від нас. За допомогою нового проєкту ЦЕРН під назвою "Пошук прихованих частинок" вчені планують виявити приховані елементи Всесвіту за допомогою пучка протонів, металевого блоку і надзвичайно чутливих датчиків.

Про це пише Popular Mechanics.

Фізики досі не можуть виявити частинки темної матерії та її саму безпосередньо. Також незрозуміло, чому нейтрино мають масу. А також незрозуміло, чому у Всесвіті антиматерії менше, ніж звичайної матерії. Щоб відповісти на ці запитання, потрібно глибше зануритися у світ фізики елементарних частинок, і саме тут на допомогу приходить проєкт "Пошук прихованих частинок", метою якого є пошук прихованих секретів фізики елементарних частинок.

Реалізація проєкту має розпочатися 2027 року, а перші результати мають бути отримані 2030 року. Фізики шукатимуть слабко взаємодіючі частинки: темні фотони, аксіони, важкі нейтральні лептони та багато інших, які ховаються від учених, але гіпотетично мають існувати.

Під час експерименту фізики запускатимуть пучки протонів майже зі швидкістю світла, зіштовхуватимуть їх, потім вивчатимуть результати. Пучки протонів запускатимуть на прискорювачі частинок.

Щойно пучок протонів досягне фіксованої мети, тобто так званого великого металевого блоку, внаслідок зіткнення виникне безліч частинок, зокрема мезони, а також фотони.

Нагадаємо, група вчених відкрила за допомогою Великого адронного коллайдера нову частинку матерії - екзотичний тетракварк.

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