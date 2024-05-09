У Прилуках пролунав вибух

На Чернігівщині та в інших областях була оголошена повітряна тривога.

У Прилуках на Чернігівщині пролунав вибух вдень 9 травня під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Наразі місцева влада не коментувала вибух у Прилуках.

Нагадаємо, близько 14:20 у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу ударів балістичним озброєнням.

До слова, раніше цього ж дня голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський попередив, що російські війська можуть удари по критичній інфраструктурі Чернігова.

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