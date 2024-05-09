На Хмельниччині батько зґвалтував рідну доньку

На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який зґвалтував власну доньку, коли дружини не було вдома. Йому загрожує ув'язнення на строк від 10 до 15 років.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя Шепетівщини за фактом зґвалтування власної малолітньої доньки. Чоловік, користуючись безпорадним станом власної доньки, яка через свій малолітній вік не могла чинити опору, зґвалтував її. Про це правоохоронцям повідомила матір малолітньої дівчинки.

Наразі мешканець Хмельниччини перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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