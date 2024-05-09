В Хмельницкой области отец изнасиловал родную дочь

В Хмельницкой области будут судить мужчину, который изнасиловал собственную дочь, когда жены не было дома. Ему грозит заключение сроком от 10 до 15 лет.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Шепетовщины по факту изнасилования собственной малолетней дочери. Мужчина, пользуясь беспомощным состоянием собственной дочери, которая из-за своего малолетнего возраста не могла сопротивляться, изнасиловал ее. Об этом правоохранителям сообщила мать малолетней девочки.

Житель Хмельнитчины находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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