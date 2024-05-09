В Прилуках раздался взрыв

На Черниговщине и в других областях была объявлена воздушная тревога.

В Прилуках на Черниговщине прогремел взрыв днем 9 мая во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время местные власти не комментировали взрыв в Прилуках.

Напомним, около 14:20 в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе ударов баллистическим вооружением.

К слову, ранее в этот же день глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский предупредил, что российские войска могут ударить по критической инфраструктуре Чернигова.

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